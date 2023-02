Környezetvédelem

Az EP megszavazta a dízel- és benzinüzemű új autók értékesítésének 2035 utáni betiltását

Az Európai Parlament keddi strasbourgi plenáris ülésen jóváhagyta a tagállami kormányokat tömörítő Európai Tanáccsal elért megállapodást az új személygépkocsikra és kisteherautókra vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási normák felülvizsgálatáról, ennek értelmében 2035-ig fokozatosan meg kell szüntetni a dízel- és a benzinüzemű új autók értékesítését az EU-ban, és minden új gyártású autónak kibocsátásmentesnek kell lennie.



A 2030-ra kitűzött, köztes kibocsátáscsökkentési célérték az új személygépkocsiknál 55, a kisteherautóknál 50 százalék.



Az egyéb kulcsfontosságú intézkedések között van az is, hogy az Európai Bizottság 2025-ig módszertant terjeszt elő az EU piacán értékesített személygépkocsik és kisteherautók teljes életciklusára vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási adatok értékelésére és jelentésére, adott esetben jogalkotási javaslatokkal együtt. A testület továbbá 2026 decemberéig figyelemmel kíséri a kibocsátási határértékek és a valós üzemanyag- és energiafogyasztási adatok közötti eltérést, jelentést készít a gyártók fajlagos szén-dioxid-kibocsátásának kiigazítására szolgáló módszertanról, és megfelelő nyomonkövetési intézkedéseket javasol.



2025 végétől kezdődően a bizottság kétévente jelentést tesz közzé a kibocsátásmentes közúti mobilitás irányába tett haladásról.



A plenáris ülésen megtartott zárószavazást követően a szöveget az Európai Tanácsnak hivatalosan is jóvá kell hagynia.



Az Európai Bizottság 2021 júniusában terjesztett elő a "Fit for 55" csomag részeként jogalkotási javaslatot az új személygépkocsikra és könnyű haszongépjárművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási teljesítménynormák felülvizsgálatára. A javaslat célja, hogy hozzájáruljon az EU 2030-ig és 2050-ig szóló éghajlati célkitűzéseihez, előnyöket biztosítson a polgárok számára, és ösztönözze az innovációt a kibocsátásmentes technológiák terén.