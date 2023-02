Közlekedés

BKK: tovább javulnak a közösségi közlekedési kapcsolatok Dél-Budán

Tovább javulnak a közösségi közlekedési kapcsolatok a XI. és a XXII. kerületben szombattól: több buszjárat érinti ezentúl Nagytétény-Diósd vasútállomást, valamint könnyebbé válik a Savoya Park megközelítése is - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn az MTI-vel.



Közleményük szerint szombattól a 33-as busz a Móricz Zsigmond körtértől Nagytétény-Diósd vasútállomásig közlekedik, így jelentősen könnyebbé válik az átszállás a buszok és a vonatok között. A 13-as busz meghatározott reggeli járatai szintén érintik a vasútállomást.



A 133E busz ezentúl hosszabb útvonalon, Újpalotától az Erdélyi utca helyett Nagytétény, ipartelepig jár. A busz a jövőben a Savoya Parkot is érinti.



Február közepétől új járat is indul a XI. kerületben: a 33A busz a reggeli csúcsidőben közlekedik majd a Móricz Zsigmond körtér és az Építész utca között - írták.



A fejlesztések a nemrégiben lezajlott társadalmi egyeztetés után valósulnak meg - tette hozzá a BKK.