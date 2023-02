Közlekedés

Mávinform: egyes vasútvonalakon 80-120 perces késések alakultak ki

Egyes vonalakon 80-120 perces késések is kialakultak - közölte a Mávinform pénteken az MTI-vel.



Azt írták, hogy Városliget és Kőbánya teherpályaudvar között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok.



A másik vágányon biztosítóberendezési hiba lassította a vonatközlekedést. Ennek következtében a Budapest-Cegléd-Szeged, a Budapest-Cegléd-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vonalon 80-120 perces késések is kialakultak.



Hozzátették: egyes monori S50-es és lajosmizsei S21-es vonatok Kőbánya-Kispestről indulnak és oda is érkeznek. Egyes szegedi InterCity-járatok csak Monorig közlekednek, illetve Monorról indulnak a Nyugati pályaudvar helyett.



A vasúttársaság javasolja az utasoknak, hogy utazás előtt tájékozódjanak a MÁV honlapján, vagy a Mávinform közösségi oldalán az aktuális változásokról - írták a közleményben.