Közlekedés

Elképesztő pofátlanság vagy ügyes trükk, amit ez az autós művel? - videó

Amióta egyre sűrűbb a forgalom, úgy éri egyre több frusztráció a közlekedőket. De arcátlan sofőrök mindig is voltak, akik felsőbbrendűnek érzik magukat a többieknél. Kivel ne történt volna meg, hogy bevágódott elé egy másik autós, vészfékezésre késztetve, csak mert ő maga nem akart fékezéssel lassítani, vagy éppen azért, mert nem volt kedve kivárni a sor végét. Itt is egy hasonló eset történik, azt nem tudni, hogy többször indexeléssel jelezte-e hogy be szeretne sorolni, és a videót készítő autós egyáltalán nem volt hajlandó beengedni, vagy pusztán meg sem próbálta "hagyományos" módszerekkel a besorolást és ehhez a pofátlan trükkhöz folyamodott.