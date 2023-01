Közlekedés

Délutántól már a Deák Ferenc tér és Kőbánya-Kispest között jár a 3-as metró

Ma kora délután megnyitják az utasforgalom előtt a Ferenciek terei és a Deák Ferenc téri állomást a 3-as metró vonalán, ezt követően Kőbánya-Kispest és a Deák Ferenc tér között lehet utazni majd a metróval - közölte korábban a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).



A BKK tájékoztatása szerint este 9 óráig - amellett, hogy a 3-as metró a Deák Ferenc tértől már közlekedik Kőbánya-Kispest felé - a Göncz Árpád városközponttól a Kálvin térig járnak még a pótlóbuszok, utána az eddig megszokott esti közlekedési rend szerint Kőbánya-Kispestig mennek.



Keddtől hétköznap napközben két szakaszon, Kőbánya-Kispest és a Deák Ferenc tér, illetve a Göncz Árpád városközpont és Újpest-központ között jár a metró. A Deák Ferenc tér és a Göncz Árpád városközpont között továbbra is az M3-as, illetve a Nyugati pályaudvar és a Göncz Árpád városközpont között az M3A metrópótló autóbusszal is lehet utazni.



Hétköznap esténként és hétvégén továbbra is a Göncz Árpád városközpont és Újpest-központ között jár a metró, Kőbánya-Kispest és a Göncz Árpád városközpont között az M3-as pótlóbusszal lehet utazni.



A Nagyvárad térnél - az állomás felújítása miatt - a Kőbánya-Kispest és a Deák Ferenc tér között közlekedő szerelvények továbbra sem állnak meg.