Közlekedés

Megbírságolták a brit miniszterelnököt, mert nem volt bekötve

Sunak a héten az északnyugat-angliai Lancashire megyében tett látogatást, ahol a brit kormány gazdasági felzárkóztatási programját népszerűsítette.



A konzervatív párti miniszterelnök a látogatás egyik helyszínéről a másikra tartva, hivatali autójában videót is készített magáról, amelyben szintén a felzárkóztatási program elemeit - elsősorban a helyi fejlesztési beruházásokra használható kétmilliárd fontos alapot - méltatta.



A kormányfő Instagram-oldalára felkerült mobiltelefonos videón azonban jól látszik az is, hogy a mozgó járműben ülő Sunak nem kapcsolta be biztonsági övét, és a felvételt a brit sajtó azonnal hatalmas terjedelemben kezdte tárgyalni.



Az ügyben a széles médianyilvánosság nyomán vizsgálatot indított a Lancashire megyei rendőrség is, amely péntek este bejelentette, hogy szabott összegű pénzbírság kifizetésének lehetőségét ajánlotta fel a szabálysértő kormányfőnek.



A rendőrségi tájékoztatásban nem esik szó a bírság összegéről, de az ilyen jellegű közlekedési kihágások esetén a büntetés rendszerint 100 font (több mint 45 ezer forint).



Az angol-walesi szabálysértési jogszabályok alapján ezt 28 napon belül pótdíj nélkül be lehet fizetni. Az érintett fellebbezhet, de ennek megvan az a kockázata, hogy az ügy bíróság elé kerül, amely az eredeti bírság összegének többszörösét is kiróhatja a szabálysértőre.



A londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője péntek este közölte: Rishi Sunak elismeri, hogy hibázott és természetesen befizeti a pénzbírságot.



A Downing Street illetékese szerint a kormányfő csak a felvétel elkészítésének rövid időtartamára kapcsolta ki biztonsági övét, de elismeri, hogy ez is hiba volt.



Sunak a modern brit politikatörténetben a második hivatalban lévő miniszterelnök, akit jogi kihágás miatt hatósági szankcióval sújtottak.



Az első korábbi főnöke, Boris Johnson volt, akire azért róttak ki tavaly pénzbírságot, mert a koronavírus-járvány idején - a saját kormánya által elrendelt korlátozásokat is megszegve - különböző összejöveteleken, partikon vett részt Downing Street-i rezidenciáján.



Ebben az ügyben annak idején megbírságolták Sunakot is, aki akkoriban a pénzügyminiszteri tisztséget töltötte be, vagyis a jelenlegi miniszterelnököt eddigi politikai pályafutása alatt már másodszor marasztalták el szabálysértésért.



Boris Johnsont - aki három évig állt és választást is nyert a Konzervatív Párt és a kormány élén - a "partygate" néven emlegetett ügy és egyéb sorozatos belpolitikai botrányok nyomán tavaly nyáron kényszerítette távozásra az alsóházi tory frakció.