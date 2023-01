Időjárás

Több út újra járható a Bükkben

Részlegesen befejeződött a forgalomkorlátozás a Bükk Borsod vármegyei útszakaszain - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szombaton a police.hu oldalon.



Emlékeztettek rá: fakidőlések veszélye miatt ideiglenes forgalomkorlátozást vezetett be a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság péntek este 8 órától.



Közölték: a Miskolc irányából Heves vármegye felé a Bükkön keresztül vezető 2505-ös számú út, illetve Bükkszentlászló felé vezető 2519-es számú út zárását a rendőrök szombaton 12 óra 30 perckor feloldották, az utak ismét járhatók.



A 2513-as számú út Bánkút, illetve Lillafüred felé vezető szakaszon ideiglenesen lezárva marad, viszont Bánkút, illetve Mályinka közötti úton a fogalom továbbra is haladhat - írták.



Kiemelték: a közútkezelő a szükséges munkálatok elvégzése után az ez idáig járhatatlan utat is megnyitja.