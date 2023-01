Közlekedés

Nyílt napot tart a Gyermekvasút vasárnap

Nyílt napot tart a Gyermekvasút a széchenyihegyi végállomáson vasárnap 10 és 16 óra között, az érdeklődők még jelentkezhetnek a februárban induló gyermekvasutas tanfolyamra is.



A nyílt napra ellátogató gyerekek kipróbálhatják Széchenyihegy állomás vasúti berendezéseit - közölte a MÁV Zrt. a csütörtöki közleményében.



Mint írják, a legkisebbek is nyomtathatnak jegyet a jegykiadó számítógéppel, felpróbálhatják az egyenruhát, valamint kisfilmeket nézhetnek a mozikocsiban. Az iskolások hangosbemondóként is bizonyíthatnak, betekinthetnek a váltókezelő munkájába, az állomáson álló szalonkocsiban valódi vasutas felszerelésekkel végezhetik a jegyvizsgáló teendőit, valamint a kisebbek papírból elkészíthetik saját jelzőjüket vagy vonatos üdvözlőkártyájukat - olvasható a közleményben.



A tájékoztató szerint a nyílt nap alkalmával járműbemutatóval is várják a látogatókat Széchenyihegyen: kívül-belül meg lehet tekinteni egy kiállított gőzmozdonyt, a vasútbarátok felszállhatnak egy híres Mk45-ös mozdony és a budai hegyekben kuriózumnak számító Mk48-as dízelmozdony vezetőfülkéjébe is.



A rendezvény napján a hagyományos vonatok óránként közlekednek Hűvösvölgy és Széchenyihegy állomás között, a vonal felső szakaszán félóránként gőzvontatású nosztalgiavonatok is indulnak.



A közlemény emlékeztett arra, hogy azok a negyedikes, ötödikes és hatodikos gyerekek, akik kedvet kapnak a vasúti szolgálathoz, még regisztrálhatnak a február 4-én induló gyermekvasutas tanfolyamra. Újdonság, hogy a MÁV-alkalmazásban már gyermekvasúti napijegyek is kaphatók, melyekkel egész nap többször is lehet utazni a kisvonatokon - áll az összegzésben.