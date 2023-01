Itt van Afganisztán első szuperautója - videó

Abdul Baqi Haqqani tálib oktatási miniszter üdvözölte Afganisztán első saját fejlesztésű "szuperautóját" annak bizonyítékaként, hogy a militáns csoport a "vallási és modern tudományokat" fogja népszerűsíteni. Egy kabuli mérnöki cég agyszüleménye, a Mada-9 egy átlagos motort rejt egzotikus ívei alatt.



A kabuli Afganisztáni Műszaki Szakképzési Intézetben (ATVI) nemrég bemutatott Mada-9 "szilárd és könnyű", és segít Afganisztánnak lerázni magáról a "háborúk, konfliktusok és nyomorúság" hírnevét - mondta Ghulam Haidar Shuhamat, az ATVI vezetője a ToloNewsnak kedden.



Haqqani az intézetben a tervezőjének műhelyében tartott beszédében azt mondta, hogy a projekt azt bizonyítja, hogy a tálibok "vallási és modern tudományokat visznek az emberekhez" - jelentette az indiai First Post. Zabiullah Mudzsahid, a tálibok hivatalos szóvivője a Twitteren kijelentette, hogy az autó emelni fogja Afganisztán presztízsét.

A militánsok izzó dicsérete ellenére az autó több évig fejlesztés alatt állt, mielőtt a tálibok az amerikaiak 2021-es kivonulását követően visszavették az irányítást Afganisztán felett. Mohammad Riza Ahmadi tervező elmondta, hogy neki és egy 30 mérnökből álló csapatnak öt évébe telt, hogy az ötlettől a működő prototípusig eljussanak.



Az ATVI-n bemutatott változat olyan felfüggesztéssel rendelkezik, amely a Forma-1-es autókon debütált az 1960-as években. Akárcsak az olasz szuperautóknál, amelyeket a tervezésben utánoz, a Mada-9 motorja is a vezető mögött helyezkedik el.



Maga a motor egy négyhengeres Toyota blokk. Az Ahmadi által a közösségi médiában múlt hónapban közzétett videó alapján úgy tűnik, hogy egy olyan motorról van szó, amely a japán vállalat több mint egy tucat járművét hajtotta az 1990-es évek végén és a 2000-es évek elején.

