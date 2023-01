Baleset

Videó, hogyan okozta az önvezető Tesla a döbbenetes tömegkarambolt

A Tesla vezérigazgatója, Elon Musk, aki többek között a Twittert is vezeti, novemberben jelentette be, hogy a "Tesla Full Self-Driving Beta" már bárki számára elérhető Észak-Amerikában, csak be kell állítani a műszerfalon. Mint ismertes, korábban a teljes önvezetés (FSD) szoftveres opció csak a magas biztonsági pontszámmal rendelkező sofőrök számára volt elérhető.



Azonban, kedden osztották meg a közösségi médiában a 2022-es hálaadás napján a Bay Bridge-en történt nyolcautós karambolról készült videót. A sofőr azt mondta, hogy a Tesla FSD szoftvere volt a hibás a nagy sebességnél hirtelen bekövetkezett megállásért. A Model S állítólag FSD üzemmódban volt, amikor bekapcsolta a bal oldali irányjelzőt és sávot váltott, mielőtt hirtelen fékezett és teljesen megállt.



A szörnyű tömegkarambol pontos okát még vizsgálják, mivel a Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal egy speciális balesetvizsgáló csoportot bízott meg az üggyel, hogy derítsen fényt arra, hogyan történhetett a baleset, ám a szakértőkből álló gárda jelenleg több tucat más balesettel van elfoglalva, amelyeket a fejlett vezetőtámogató rendszerek okoztak a Volvókban, Cadillacekben, Hyundaiokban, Genesisekben és Cruise-okban, és természetesen a Teslákban, amelyek az ilyen esetek többségét teszik ki.



A Tesla FSD szoftverét 15 000 dolláros kiegészítőnek árulja a cég.



Számos panasz érkezett a Tesla-tulajdonosoktól az évek óta tartó "fantomfékezési" incidensekre is. Két észak-karolinai Tesla-tulajdonos csoportos keresetet nyújtott be a vállalat ellen, miután saját autójukban is előfordult "fantomfékezés". A tulajdonosok azt állítják, hogy a meghibásodások "ijesztőek" és "veszélyesek", ugyanakkor csökkentik járműveik értékét is.



A Tesla azzal érvel, hogy FSD szoftvere még mindig "aktív felügyeletet" igényel, és hogy járművei "nem autonómok", de a sofőrök nem értenek ezzel egyet, mondván, hogy a Tesla eltúlozta a szoftverének jellemzőit.

I obtained surveillance footage of the self-driving Tesla that abruptly stopped on the Bay Bridge, resulting in an eight-vehicle crash that injured 9 people including a 2 yr old child just hours after Musk announced the self-driving feature.



