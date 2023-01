Közlekedés

MÁV: az életét kockáztatja, aki a vonat tetejére felmászik

Idén már többen szenvedtek súlyos égési sérüléseket, amikor vasútüzemi területen felmásztak egy szerelvényre vagy a felsővezeték tartóoszlopára - hívta fel a figyelmet a MÁV Zrt. szerdán.



A MÁV MTI-hez eljuttatott közleménye szerint január 5-én a vágány melletti felsővezeték tartóoszlopára felmászva sérült meg súlyosan az a férfi, aki Budapest-Keleti pályaudvar és Kőbánya felső állomás között szenvedett áramütést.



Január 8-án az esti órákban Eger-Rendező állomáson fiatalok játszottak vasútüzemi területen, ahova civileknek szigorúan tilos a belépés. Két fiú a vágányon álló üres tartálykocsi tetejére mászott fel, a felsővezeték közelében pedig egyikük, egy 15 éves gyerek áramütést szenvedett. Őt a mentők súlyos égési sérülésekkel vitték kórházba, társa könnyebben sérült - írták.



Tavaly a MÁV hálózatán történt két hasonló baleset súlyos, életveszélyes sérültje és halálos áldozata is 18 éven aluli volt - tették hozzá.



A MÁV arra kéri a szülőket és a pedagógusokat, nyomatékosan hívják fel a fiatalok figyelmét arra, hogy vasútüzemi területen tartózkodni életveszélyes és tilos.



A vasút veszélyes üzem. A közvetlen életveszély miatt a vasút üzemi területén belül tilos tartózkodni - hangsúlyozza a MÁV, amely arra figyelmeztet: a villamos felsővezetéknek már a megközelítése is életveszélyes, kétméteres távolságon belül akár halálos áramütést is okozhat. A felsővezeték, illetve a felsővezeték-hálózat más részeinek (oszlopok, kapcsolók) érintése életveszélyes.