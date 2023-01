Közlekedés

Vihar - Több helyen is fakidőlések nehezítik a forgalmat

Több helyszínen is fakidőlések okoznak forgalomkorlátozást Magyarországon - közölte az Útinform kedd reggel a honlapján. A katasztrófavédelem közlése szerint Zalában autókra is dőltek fák.



Fa dőlt egy autóra a 74-es főúton, Vasvár térségében, majd további három autó a sérült járműnek ütközött. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére a fél útpályát lezárták.



Kidőlt egy fa a 6-os főúton is Mecseknádasdnál, emiatt Pécs felé egy sávot lezártak.



Közölték azt is, hogy Zala vármegyében az erős, viharos széllökések és a fakidőlések miatt korlátozásra kell készülni a Zalaapátit Zalabérrel összekötő úton, Zalacsány térségében, valamint Pusztaszentlászló és Pusztamagyaród között a 21-es kilométer közelében.



A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján arról adott hírt, hogy hétfő estétől kedd délig több mint tucatnyi helyen kellett kidőlt fák eltávolítása miatt kivonulniuk.



Kedd hajnalban Alsópáhokon egy éppen kidőlő akácfa betörte egy arra haladó személyautó szélvédőjét. A járműben csak a sofőr utazott, aki nem sérült meg.



Nagykanizsán ugyancsak a hajnali órákban két parkoló gépkocsira dőlt egy kisebb fa, amelyet motoros láncfűrésszel távolították el a tűzoltók. A közeli Nagyrécse térségében, az M7-es autópályán a forgalmat veszélyeztette egy, a leálló és a külső sávba belógó kidőlt fa.