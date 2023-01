Közlekedés

BKK: új menetrendet vezetnek be a dél-pesti fonódó villamoshálózat járatain

Új menetrendet vezet be a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szombattól a dél-pesti fonódó hálózaton, a 2-es, a 2M, a 2B, a 24-es, az 51-es és a 51A villamoson - közölte a vállalat csütörtökön az MTI-vel.



Azt írták, hogy az új menetrend szerint január 7-től az 51A villamos Ferencváros vasútállomás-Málenkij Robot Emlékhely helyett a Koppány utcáig közlekedik, ezáltal a bevásárlóközpont könnyebben megközelíthető a Mester utca térségéből.



Az 51A villamos egész nap jár majd, az 51-es viszont továbbra is csak csúcsidőben közlekedik.



A Mester utca belső szakaszán a villamosok a szokásos időközönként követik egymást, de több 51A jár majd, mint 51-es villamos - hívták fel a figyelmet.



"Az új menetrendnek, a járművezetői váltások időszükségletének csökkentésével és a villamosok közlekedését előnyben részesítő lámpaprogram módosításának köszönhetően" akár 3-4 perccel rövidülhet a 2B villamos menetideje, így az emberek gyorsabban utazhatnak Pesterzsébetről a belváros felé - írták.



Hozzátették, hogy a változás után sűrűbben, a reggeli csúcsidőben is a HÉV-hez hangoltan, 12 percenként jár a 24-es villamos.



"Szintén sűrűbben jár a 2-es villamos reggel csúcsidőben, ami a Közvágóhíd térségében az irodaházak kiszolgálása szempontjából, illetve a HÉV-vel érkező utasoknak is kedvező lesz. A hangolás miatt a 2M villamos reggel 8 percenként közlekedik majd" - áll a BKK közleményében.