Közlekedés

BKK: új csuklós trolibuszok érkeznek Budapestre

Januárban tíz új Solaris-Skoda Trollino 18 típusú csuklós trolibusz áll forgalomba a fővárosban - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-t.



"A korszerű, alacsony padlós trolibuszok annak a 48 járműből álló flottának a darabjai, amelyek szinte még 2014-es áron kerülnek a fővárosba" - tudatták a közleményben.



A járművek Csehországból, Plzenből érkeznek Budapestre, a sikeres tesztek után a 75-ös, a 76-os, a 77-es, a 80-as és 82A vonalon utazhatnak majd e járművekkel a budapestiek - tették hozzá.



Emlékeztettek arra, hogy a múlt év szeptembere óta hat új Solaris-Skoda Trollino jármű érkezett Budapestre. Jelenleg 66 Solaris-Skoda Trollino típusú trolibusz szállítja az utasokat a fővárosban, közülük 36 csuklós Trollino 18-as.



A lengyel-cseh gyártó járművei akadálymentesek, légkondicionáltak, és legalább négy kilométert önjáró üzemmódban is képesek megtenni. Az új járművek műszaki kialakítása megegyezik a már forgalomban lévő, negyedik generációs Trollino 18-asok kialakításával, csak a homlokfaluk változott meg a legutóbbi modellfrissítéskor - a különbségek már a 2021-ben érkezett két csuklós járművön is láthatóak - írták.



A közleményben hangsúlyozták: a fővárosi trolibuszpark annak köszönhetően bővül, hogy a BKK élt az opciós lehívási lehetőségével, és a Solaris-Skoda gyártójával kötött szerződése alapján megrendelte a fennmaradó 48 járművet.



Mindennek nyomán a főváros számára rendkívül kedvező konstrukcióban, szinte még 2014-es áron, összesen 26,7 millió eurós áron kerülnek a fővárosba a trolibuszok.



"Ez annak is köszönhető, hogy a BKK 2014. november 14-én előnyös megállapodást kötött a Solaris-Skoda gyártójával, hiszen egy új közbeszerzési eljárásban hozzávetőlegesen csak másfél-kétszer magasabb áron lehetett volna beszerezni a járműveket. A vételár csupán a forint-euró árfolyamromlás miatt emelkedett, ami teljesen független a Fővárosi Önkormányzattól" - olvasható a közleményben.