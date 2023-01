Közlekedés

BKK: tovább javulnak a Hegyvidék közösségi közlekedési kapcsolatai

A tanítási rendhez igazodik a téli szünet végétől a fogaskerekűt pótló járat menetrendje, és csúcsidőben előzetes igénybejelentés nélkül is elindulnak az alsó szakaszon közlekedő pótlóbuszok. 2023.01.05 03:30 MTI

Ezenkívül a 105-ös busz január második hetétől sűrűbben jár - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint a munkakezdéshez és a tanítási rendhez illeszkedően reggel csúcsidőben, 6.00 óra és 8.20 között, illetve 13 óra és 17.20 között fix indulásokkal közlekednek a fogaskerekűt az alsó szakaszon helyettesítő 60A és 60B járatok január 9-től, a téli szünet utáni első tanítási naptól.



A BKK az érintett iskolákkal való egyeztetés után alakította ki a menetrendet, amely megtalálható a társaság weboldalán.



Közölték továbbá, hogy "a telefont nehezebben kezelő utasok segítése érdekében előzetes telefonos megrendelés nélkül is elindulnak a Szent János kórháztól a fogaskerekű alsó szakaszán közlekedő pótlóbuszok (60A és 60B járat), ha az ügyfelek a meghirdetett indulási időpont előtt pár perccel jelzik utazási szándékukat az autóbusz mellett a járművezetőnek".



A többi megállóban a korábban bevezetett TELEbusz szolgáltatás megmarad, erről bővebben szintén a BKK oldalán lehet tájékozódni. A járatok indulásai telefonon és a BudapestGO applikáción keresztül is megrendelhetőek.



A BKK tájékoztatása szerint változik a 105-ös busz menetrendje is: január második hetétől sűrűbben járnak a buszok. Reggel az eddigi 12 perc helyett 7-10 percenként közlekedik, valamint napközben 20 perc helyett átlagosan 15 percenként indul majd a 105-ös járat.



"Bár Németvölgy térségéből több alternatív útirány és járat áll az ügyfelek rendelkezésére, a BKK úgy határozott, hogy az újra a Lánchídon át közlekedő járat menetrendjét bővíteni fogja, bízva abban, hogy a sűrűbb követés hatására még több utas választja a közösségi közlekedést Németvölgy térségből" - olvasható a BKK közleményében.