Közlekedés

MÁV: ismét útra kel a Fény Szili

Az ünnepi időszak alatt az ország szinte minden villamosított fővonalán látható lesz a feldíszített V43-as mozdony, amely első útján csütörtök este a Budapest-Záhony vonalon közlekedik Cegléd, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza érintésével - közölet a MÁV kommunikációs igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.



A közlemény szerint a mozdonyt egy 3500 LED-ből álló, 350 méter hosszú fényfüzér díszíti.



A "Fény Szili" aktuális napi útvonala az alábbi oldalon lesz elérhető: https://www.mavcsoport.hu/ismet-utra-kel-feny-szili.



A mozdony történetéről a MÁV felidézte, hogy a villamosítás terjedésével szükségessé vált egy nagysorozatú villamosmozdony építése.



1960-ban - folytatták - egy szilícium-egyenirányítós (erről kapta elnevezést) mozdony licencét megvásárolva indult el a Szilik azóta is tartó pályafutása.



Az első hét mozdonyt a németországi Essenben gyártották, de a V43 1008 pályaszámú mozdony már Magyarországon, Budapesten készült. A mozdonyok villamos részét a Ganz Villamossági Művek, járműszerkezeti részeit a Ganz-MÁVAG gyártotta. 1963 és 1982 között közel 400 mozdonyt állítottak üzembe. Az idők során több felújításon és átalakításon estek át, így jöttek létre a 2000-es Papagáj és a 3000-es Cirmos Szilik - áll a kommünikében.



A MÁV beszámolt arról is, hogy idén nemcsak a nagyvasúti vonalakon van lehetőség fényvonatokkal utazni.



A téli szünetben mindennap várja utasait a Gyermekvasút, ahol két feldíszített vasúti kocsi gondoskodik az ünnepi hangulatról. Közülük az egyik külső világítást is kapott, így igazi fénykocsiként fut a síneken. Az egyedi díszítésű karácsonyi kocsik a téli szünet végéig mindennap közlekednek: általában a menetrendben meghirdetett hagyományos személyvonatokban lehet ezekkel a hangulatos járművekkel utazni, melyek óránként indulnak a végállomásokról - írták.



A közlemény szerint a MÁV-START elindította a Fényvonatot a Balatonfenyvesi kisvasúton is. A különleges fényekben pompázó járművekkel január 3-áig lehet utazni mindkét vonalon.