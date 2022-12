Közlekedés

BKK: decembertől gyorsabban és hatékonyabban dolgozhatnak a jegyellenőrök Budapesten

Decembertől új adatkiolvasási technológia bevezetésével teszi egyszerűbbé a jegyellenőrök munkáját a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).



Az új rendszert már tesztelik, hamarosan több száz munkatárs automatikusan is tudja rögzíteni az utasok adatait, így rövidebb lesz a pótdíjazás ideje, és javul a rögzített adatok minősége is - közölte a BKK csütörtökön az MTI-vel.



Azt írták, hogy folyamatosan dolgoznak a jegyellenőrzéssel kapcsolatos feladatok megkönnyítésén és munkatársaik hatékonyságának növelésén. Ezzel, ahogy fogalmaztak, "közvetett módon segítik a gyorsabb utazást" és a kényelmesebb ügyintézést.



A jelenleg tesztelés alatt álló elektronikus adatkiolvasási technológiát, a közlemény szerint, a hatóságok már alkalmazzák az igazoltatásoknál és a határátlépéseknél. A módszer lényege, hogy pótdíjazáskor az elektronikus személyi igazolványok és útlevelek adathordozóin található személyi adatokat egy érintéssel automatikusan lehet rögzíteni a jegyellenőri alkalmazásban.



Hangsúlyozták, hogy a jegyellenőrök készüléke kizárólag a szükséges adatokat rögzíti, és azokat csak a pótdíj követelések behajtási folyamata során használják fel.



Azoknál az utasoknál, akik még nem rendelkeznek adathordozót tartalmazó irattal, az információkat továbbra is manuálisan rögzítik - tették hozzá.



Az új technológia alkalmazásának általános bevezetése 2022. december 12-én kezdődik - áll a BKK közleményében.