Közlekedés

Jövő Mobilitása Szövetség: a biciklizéshez is ajánlott a téli gumi

Mivel a mikromobilitási eszközök használata télen is előnyös, a Jövő Mobilitása Szövetség több biztonsági tanácsot is ad a kerékpárral és rollerrel közlekedőknek: így például a csúszós aszfalton a téli gumi használatát ajánlja, illetve az akkumulátorok megfelelő töltését.



A szervezet közölte, jóllehet a budapesti kerékpársávok forgalmi adatai szerint télen fele annyian használnak mikromobilitási eszközt, mint például nyáron, a közösségi kerékpárt használók számában nincsen lényeges visszaesés a hideg idő beköszöntével: míg júniusban havonta 366 ezres, addig idén októberben több mint 330 ezres utazást mértek - és ezzel a BKK számításai szerint csak októberben 46 ezer liter benzint spóroltak meg a kerékpárhasználók.



Közölték, bár télen körülményesebb és kevésbé komfortos a mikromobilitási eszközöket használni, több odafigyeléssel és tervezéssel az előnyei ugyanúgy érvényesülnek, mint más évszakokban.



A szövetség közleményében több praktikus tanácsot is ad a télen is kerékpározóknak: így például fontos a bicikli rendszeres karbantartása, tisztítása, olajozása, a sárhányó felszerelése, illetve az autókhoz hasonlóan, a téli gumi használta. Hozzátették: az útviszonyok megváltozása miatt a csúszós aszfalton a legjobb gumikkal is óvatosan kell közlekedni, s míg nyáron a könnyebb gurulás miatt érdemes keményebbre fújni a gumikat, télen kevesebb is elegendő, mert a laposabb gumi jobban tapad az úton. Az első-hátsó világítás is elengedhetetlen, sőt kötelező, s mivel a borongós őszi-téli időben sokszor napközben is szükség van arra, hogy jól látszódjon a közlekedő, a szakértők a fényvisszaverő öltözék használatát is ajánlják, hasonlóan a vezeték nélküli irányjelzőkhöz, amelyek a kormányra szerelhető távirányítóval aktiválhatók, és anélkül jelezhető velük a kanyarodás, hogy a felhasználó akár csak egy kézzel elengedné a kormányt.



Télen, az autókhoz hasonlóan, a biciklivel is nagyobb követési távolságot kell tartani a csúszós úton, illetve jeges, havas időben a védett kerékpárút jobb választás, mint a felfestett bringasáv, már csak azért is, mert a hókotrók sok esetben éppen a kerékpárútra tolják a latyakot, havat - írják.



Egy újabb tanács szerint az elektromos rolleren nemcsak a közlekedőt kell védeni megfelelő ruházattal, hanem az akkumulátort is az extrém hidegtől, és számítani kell arra, hogy a roller teljesítménye hidegben lecsökken, kisebb lesz a hatótáv, és a tömör gumik hidegben és nedves úton még csúszósabbak lesznek.



Az elektromos kerékpároknál is érdemes odafigyelni az akkumulátor védelmére: a legfontosabb, hogy a töltöttsége ne menjen 20 százalék alá, illetve a nulla Celsius fok alatti hőmérsékleten ne parkolják huzamosabb ideig kültéren.