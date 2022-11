Közlekedés

BKK: autóbuszok járnak a fogaskerekű helyett egész télen

Autóbuszok járnak a fogaskerekű helyett egész télen, az ideiglenes üzemszünet a tervezett tavaszi pályafelújítás végéig tart a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteki tájékoztatása szerint. A fogaskerekű október 3-a óta nem jár pályafelújítás miatt; a buszos pótlás a cég korábbi közlése szerint eredetileg november 17-éig tartott volna, de a bejelentett téli leállás miatt a fogaskerekű másnap sem indul el.



Az MTI-nek küldött közlemény szerint a téli pihenőt az energia- és gazdasági válságra hivatkozva rendelték el. A járat ideiglenes szüneteltetéséről a Fővárosi Önkormányzat, a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV Zrt. döntött - közölték.



Azt írták, az intézkedésnek köszönhetően több mint 120 millió forintot spórol Budapest közösségi közlekedése, emellett a szakemberek a kötelező karbantartást is elvégezhetik a járműveken.



Jelezték, a kötöttpályás járat helyett a 21-es, 21A, 212-es, 212A, 212B és 221-es autóbuszokat választhatják az utasok, amelyek kibővített menetrend szerint járnak majd.



Mint írták, a dráguló üzemanyag- és villamosenergia-költségek súlyos terhet jelentenek a közösségi közlekedés számára, ezért a fővárosi tulajdonban lévő társaságok igyekeznek a szokásoshoz képest is költséghatékonyabban működtetni Budapest közlekedési hálózatát.



Közölték, a jellemzően a turisták által, illetve szabadidős céllal használt 60-as jelzésű fogaskerekűvel nagyon kevesen utaznak a hideg hónapokban. Ez hétköznapokon 10 százalékos, hétvégén legfeljebb 30 százalékos kihasználtságot jelent - írták.



A BKK szeptember 30-án kiadott közleményében azt írta, több helyen is felújítják a fogaskerekű pályáját, ezért október 3-ától előreláthatólag november 17-ig nem közlekedik.