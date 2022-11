Baleset

Az őszi óraátállítás 33 embert és 36 500 szarvast ölt meg Amerikában

A nyári időszámításra való végleges átállással évente 36 550 szarvas halálát, 33 emberi halálesetet és 1,19 milliárd dollárnyi költséget lehetne megelőzni az Egyesült Államokban.



Calum Cunningham, a seattle-i Washingtoni Egyetem munkatársa és kollégái 23 amerikai állam adatait elemezték, amelyek 1994 és 2021 között több mint egymillió, szarvasok és járművek közötti ütközés adatait tartalmazták. Becslések szerint évente 2,1 millió ilyen baleset történik az Egyesült Államokban, amelyekben mintegy 440 ember hal meg, és amelyek több mint 10 milliárd dollárnyi kárt okoznak.



A kutatócsoport megállapította, hogy a novemberi nyári időszámításról a normál időszámításra való áttérés - amikor az órákat egy órával visszaállítják, ami azt eredményezi, hogy a napfelkeltét és a napnyugtát korábbi időpontban tapasztaljuk - hirtelen megnövelte a sötétben történő vezetés mennyiségét. A forgalom csúcsa is eltolódott az októberi napnyugta előtti időszakról a novemberi napnyugta idejére. A feljegyzések szerint az őzek és az autók közötti ütközések az Egyesült Államokban 16 százalékkal emelkednek az őszi óraátállítást követő héten.



"Az állatok egyáltalán nem változtattak az aktivitási szokásaikon. Egyszerűen csak több a forgalom az utakon azokban az időszakokban, amikor veszélyeztetettek" - mondja Cunningham. "Az időszámítás megváltoztatása miatt a naplemente az óraidőhöz képest egy órával előbbre kerül. Ez azt jelenti, hogy a nappalok hosszának szezonális változásaitól függetlenül a normál időszámítás alatt éjszaka nagyobb a forgalom, mintha az órák továbbra is nyári időszámításon maradnának."



Az őzekkel való ütközések közel 10 százaléka általában az őszi óraátállítás körüli két hétben történik, ami a kutatócsoport szerint 2,5-szer nagyobb arány, mint ami akkor fordulna elő, ha az ütközések az egész évben egyenletesek lennének. Az állatok azonban ebben az évszakban a szokásosnál aktívabbak, mivel ez a szaporodási időszakuk.



A szarvasok a legnagyobb állatfajok, amelyeket az Egyesült Államokban gyakran elütnek az autók, és az ütközések általában elég nagy kárt okoznak ahhoz, hogy a biztosítótársaságoknak bejelentsék azokat, így az adatokat könnyű összegyűjteni. Cunningham szerint azonban a kisebb emlősök aktivitási szokásai valószínűleg hasonlóak, és a velük való ütközések gyakran nem kerülnek rögzítésre.



Cunningham szerint lehetnek olyan negatív társadalmi tényezők is, amelyek megnehezítenék a nyári időszámítás megszüntetésével kapcsolatos politikai döntéseket. "Nagyon árnyalt költség-haszon elemzést igényelne mindazokról a különböző módokról, amelyekkel az időzónák hatással lehetnek a társadalomra" - mondja. "Mindkettőnek lesznek előnyei és költségei is, és ennek optimalizálása nagyon fontos."