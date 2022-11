Közlekedés

A szlovén forgalomfigyelő kamerák képei is elérhetők az Útinform weboldalán

Már a szlovéniai webkamerák képei is elérhetők az utinform.hu weboldalon - tájékoztatta a Magyar Közút Nonprofit Zrt. pénteken az MTI-t.



Az újítás a kelet-közép-európai országok közúti közlekedési rendszereinek összehangolását célzó projekt részeként valósulhatott meg, és a jövőben újabb országokkal is terveznek hasonló együttműködést - közölték.



Az Útinform weboldalán, a webkamerákat tartalmazó térképen a szlovén zászlóval színezett kameraikonra kattintva bárki elérheti az ottani aktuális forgalmi helyzetet mutató kameraképeket. A szlovén kameraképeket közvetlenül is el lehet érni itt.



A magyar-szlovén nemzetközi együttműködés a CROCODILE (Cooperation of Road Operators for Consistent and Dynamic Information Level) projekt keretében jöhetett létre, amelynek célja a kelet-közép-európai közlekedési folyosók mentén a térség tagállamainak - Magyarország mellett Ausztria, Csehország, Szlovénia, Horvátország, Olaszország és Ciprus - részvételével harmonizált és összehangolt intelligens közúti közlekedési alkalmazások megvalósítása - olvasható a közleményben.