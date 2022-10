Közlekedés

Halottak napja - A MÁV és a Volán járatai az ünnepéhez igazodva közlekednek

A MÁV-Volán-csoporthoz tartozó közlekedési társaságok - a MÁV-Start, a Volánbusz, a MÁV-HÉV - az ünnepekhez igazították a járatok közlekedési rendjét - közölte a MÁV Zrt. szerdán az MTI-vel.



A MÁV-Start vonatai október 30-án, vasárnap és október 31-én, hétfőn az ünnepnapi, november elsején a vasárnapi, 2-án ismét a munkanapi menetrend szerint közlekednek.



A Volánbusz helyi és helyközi autóbuszainak közlekedési rendje is változik. Október 29., szombat szabadnapnak, október 30., vasárnap munkaszüneti napnak, október 31., hétfő szabadnapnak, november 1., kedd, a hét első iskolai előadási és munkanapját megelőző munkaszüneti napnak, november 2., szerda, a hét első iskolai előadási és munkanapjának, november 3., csütörtök munkanapnak, iskolai előadási napnak minősül menetrendi szempontból.



Október 31-én, hétfőn a H5-ös, a H6-os, a H8-as és a H9-es HÉV a munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint, a H7-es HÉV pedig a szombati napokon érvényes menetrend szerint jár. November 1-jén, kedden valamennyi HÉV-vonalon a munkaszüneti napi menetrend érvényes. A menetrendek a bkk.hu/menetrendek weboldalon vagy a BudapestGO utazástervezőben érhetők el.



A november 1-jei mindenszentek ünnepéhez közeledve az átlagos hétvéginél nagyobb forgalom várható, ezért a MÁV és a Volánbusz arra kéri az utasokat, időben tervezzék meg utazásukat, és indulás előtt tájékozódjanak a közlekedési rend változásairól.



Azt írták: érdemes a menetjegyek megvásárlásáról még a hosszú hétvége előtt gondoskodni; a pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a menetjegy elővételben, online és mobilon is megváltható.



A MÁV Zrt. közölte azt is, hogy a kiemelt, frekventált vonalakon a csúcsidőszakokban közlekedő InterCity vonatokhoz - a lehetőségekhez képest - több kocsit kapcsolnak, ha kell. Péntektől keddig több kocsival közlekednek az InterCity vonatok a Budapest-Miskolc-Nyíregyháza-Debrecen-Budapest útvonalon, a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza, a Budapest-Szolnok-Békéscsaba, a Budapest-Pécs vonalon, továbbá a dél-balatoni vonalon a nagykanizsai és keszthelyi, a Budapest-Győr-Sopron, illetve Szombathely közötti IC-k, valamint a Göcsej és Bakony InterCity-k Zalaegerszeg és Szombathely felé. A Pécs és Szombathely között közlekedő Pannónia InterRégió vonatok egy része nagyobb kapacitással közlekedik.