Motorosbarát szalagkorlátokat telepítenek Baranya és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Motorosbarát szalagkorlátokat telepítenek tizenkét Baranya megyei és egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei helyszínre a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. együttműködésében.



A Magyar Közút közleménye szerint Baranya megyében a 66-os főút Mánfa térségi szakaszán már felkerültek a vezetőkorlátok mellé a motoros-alácsúszásgátló elemek és hamarosan a Pécs-Abaliget összekötőút 11 szakaszára, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Trizs és Aggtelek közötti mellékútra is kihelyezik az eszközöket.



A motorosbarát szalagkorlátokat olyan útszakaszokra tervezték, ahol a táj és az utak vonalvezetése is csábító a motorosok számára, akik azonban sokszor a megengedettnél nagyobb sebességgel közlekednek. A statisztikák szerint országosan évente 1200-1300 motoros baleset történik, ennek mintegy 5 százaléka, 50-60 halálos kimenetelű. A halálos balesetek leggyakrabban útkanyarulatokban, pályaelhagyás miatt történnek - olvasható a közleményben.



Az országban nem ezek az első ilyen szalagkorlátok, Pest megyében a 3-as főúton a mogyoródi csomópont térségében, Zalában a 76-os főút két szakaszán és a Komárom-Esztergom megyei Bajna és Héreg közötti mellékút egy ívében is található ilyen. Utóbbi helyszínen további jelek segítik a motorosokat, az egyik ívnél speciális útburkolati jelek és neonsárga hátterű figyelmeztető jelzőtáblák kerültek ki, zöld vonallal kijelölték az optimális ívet a motorosoknak, az ellenkező irányú forgalmi sávok közötti távolság tartása érdekében fehér színű új útburkolati jeleket festettek fel a szakemberek - közölte a Magyar Közút.