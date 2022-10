Közlekedés

Visszatér Pécsre az egyedülálló emeletes Ikarus

A hétvégén Pécsre érkezik és utasokat is szállít az egyetlen emeletes Ikarus autóbusz, amely 1969 és 1976 között teljesített szolgálatot a baranyai megyeszékhelyen, és amelyet a közelmúltban újítottak fel - közölte a Volánbusz Zrt. az MTI-vel.



A közlemény szerint a vállalat értékmentési programjának keretében, másfél éves munkával restaurált MÁVAUT Ikarus 556-os - "Bikarusz" néven is ismert - jármű az Oldtimer Club Pécs szervezésében megvalósuló Őszi Veteránjármű-kiállítás és Börze fő attrakciójaként tekinthető meg a pécsi Expo Centernél vasárnap.



A jármű azonban Pécs több pontján is feltűnik a hétvégén, ugyanis rövid városnézésekre utasokat is szállít a rendezvény napján és szombaton. Az utakra jegyek korlátozott számban válthatók a webelin.volanbusz.hu oldalon.



A kommüniké szerint a "Bikarusz" 1968 decemberében, a MÁVAUT Béke téri főműhelyéből indult útjára, ahol két Ikarus 556-os összeépítésével alkották meg a szakemberek a különleges, egyetlen példányban létező járművet.



Mivel a több mint négyméteres magassága sok helyen nem tette lehetővé a szabad közlekedést, így a budapesti tesztüzemet követően a busz 1969-ben Pécsett állt szolgálatba és aktív évei alatt szinte kizárólag a baranyai megyeszékhely utazóközönségét szállította - olvasható a közleményben.



A járművel kapcsolatos pécsi programokról bővebb tájékoztatás olvasható a volanbusz.hu-n.