USA: egy részeg férfi 200 kilométeren át lógott egy költöztető teherautón abban a reményben, hogy megtalálja a nejét

Egy részeg férfi 200 kilométeren át kapaszkodott egy költöztető teherautóba abban a reményben, hogy megtalálja a feleségét. Végül egy másik államban kötött ki.



A teherautón lógó férjet letartóztattak, majd a kansasi Wichitából származó 30 éves Dustin Slocumként azonosították.



Az, hogy részeg emberek váratlan dolgokat művelnek, világszerte ismert tény. Néha viccesek a tetteik, néha pedig egyenesen veszélyesek.



Az ittas férfi 'egy félpótkocsi hátsó korlátján utazott potyautasként' - írta bejegyzésében Eli Higgins Twitter-felhasználó. Kifejtette: "Amikor már azt hiszed, hogy mindent láttál... Ezt a wichitai férfit hétfőn kora hajnalban (hajnali fél három körül) letartóztatták, miután egy félpótkocsi hátsó korlátján kapaszkodva majdnem OKC-ig utazott."



A teherautó hátsó korlátjára akkor kapaszkodott fel, mikor az egy hajógyárból elindult. Sikerült két órán keresztül, körülbelül 209 km-t megtéve, kapaszkodnia, és végül az oklahomai Guthrie-ban kötött ki.



A férfi részeg volt, de az biztos, hogy tudta, mit és miért csinál. Amikor a hatóságok megkérdezték, hogy miért van a teherautón, azt mondta, hogy "reméli, hogy megtalálja a feleségét".



"Ez annyira bizarr. Az illető, aki bejelentette az esetet, azt mondta, hogy úgy tűnik, egy férfi kapaszkodik egy teherautó hátuljára" - mondta Eric Foster, az oklahomai autópálya-rendőrség járőre a Kake TV-nek.



Aznap hajnali fél háromkor a rendőrség letartóztatta Slocumot nyilvános ittasságért és így elkövetett járműhasználatért, mindkettő vétségben a férfi ártatlannak vallotta magát.

Just when you think you've seen it all... This Wichita man was arrested early Monday morning (around 2:30 am) after he hitched a ride almost to OKC holding on to the back rails of a semi. We'll have reaction from folks who know him tonight on #KAKENews pic.twitter.com/PuhSyFbp6b