Gazdaság

Az online értékesítés és Ausztria felé nyit az AutoWallis

Az online értékesítés és a nyugati régió felé nyit az AutoWallis csoport, az autós vállalat megszerezheti a JóAutók.hu és Autó-Licit.hu portálokat üzemeltető céget, a SsangYong gépjárművek nagykereskedelmi tevékenységével pedig belép Ausztria piacára is - közölte az AutoWallis csoport vezérigazgatója szerdán egy háttérbeszélgetésen Budapesten.



Ormosy Gábor elmondta: a bejelentések illeszkednek az AutoWallis tavaly meghirdetett stratégiájába, amelynek változatlan célja, hogy az árbevétel 2025-re a tavalyi több mint duplájára, 400 milliárd forint fölé emelkedjen.



A SsangYong importőri jogának megszerzése Ausztriában a diverzifikáció szempontjából lehet meghatározó új irány, míg a JóAutók.hu és AutóLicit.hu portálokat üzemeltető Net Mobilitás Zrt. megszerzése az online értékesítési megoldások felé történő terjeszkedés egyik első lépése - jelezte a vezérigazgató.



Ormosy Gábor kifejtette, hogy a tervezett növekedés mögött a társaság által eddig végrehajtott, illetve bejelentett tranzakciók, az organikus növekedés és a tervezett újabb akvizíciók állnak.



Felidézte, hogy AutoWallis csoport 131 milliárd forint árbevételt ért el az idei első fél évben, ezzel teljesítette a tavalyi teljes éves árbevétel 67 százalékát. Rekord féléves eredményről számolhattak be, így már az év első hat hónapjában több egy részvényre jutó nyereséget termelt a vállalat, mint tavaly egész évben - tette hozzá.



A SsangYong gépjárművek ausztriai importőri jogainak megszerzésével újabb országba lép be nagykereskedelmi tevékenységével az AutoWallis csoport. Ezzel a vállalat már 15 országban lesz jelen, és a közép-kelet-európai régión túl is erősíti pozícióját - hangsúlyozta Andrew Prest, az AutoWallis csoport nagykereskedelmi üzletágának vezetője.



A lépés kiegészíti a stratégiát, amelynek célja, hogy az akvizíciók mellett a csoport organikusan is tovább növekedjen, és a már képviselt márkákat egyre több országban tegye elérhetővé - mondta az üzletágvezető.



Az AutoWallis árbevétele 2021-ben 121 százalékkal 195 milliárd forintra nőtt az egy évvel korábbihoz képest, a pénzügyi tételektől tisztított, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény (EBITDA) 244 százalékkal emelkedett, meghaladta a 7,8 milliárd forintot.



Az AutoWallis Nyrt.-t a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriájában jegyzik. A társaság részvényei a keddi kereskedést 89,9 forinton zárták. Az elmúlt egy évben legmagasabb árfolyamuk 135 forint, a legalacsonyabb 83 forint volt.