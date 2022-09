Közlekedés

Kiderült, melyik a legveszélyesebb autópálya Magyarországon

A száz kilométernél hosszabb autópályákon száz kilométerre átlagosan 14,1 baleset jutott. A legtöbb, 21,7 az M5-ösön történt. 2022.09.13 10:32 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A KSH baleseti statisztikája alapján 2022 II. negyedévében a megnövekedett forgalom mellett 8,6 százalékkal több, 4057 személysérüléses közúti közlekedési baleset történt a magyar utakon az előző év azonos időszakához képest.



Kiemelik, hogy ez az elmúlt három év azonos időszakára visszatekintve a legmagasabb esetszám. Az ittasan okozott balesetek száma ugyanakkor 3,3 százalékkal mérséklődött.



A balesetekben összesen 5451-en sérültek meg, közülük 129 ember halt meg - írja az Atv.



Az idei II. negyedévben a balesetek jelentős többségéért (94 százalék) a járművezetők voltak felelősek. A leggyakoribb ok a gyorshajtás volt (29 százalék), amit az elsőbbség meg nem adása követett (26 százalék). A balesetek 85 százalékát személyszállító járművel okozták.



A magyar autópályákon 46 százalékkal több, összesen 162 baleset következett be, a halálos kimenetelűek száma pedig 3-ról 10-re nőtt ezen kategórián belül. A könnyű sérüléses és a súlyos sérüléssel járók esetében is jelentős volt a növekedés (49, illetve 26 százalék) - jelentette a KSH. A száz kilométernél hosszabb autópályákon száz kilométerre átlagosan 14,1 baleset jutott, fajlagosan a legtöbb (21,7) az M5-ösre, a legkevesebb (4,0) pedig az M6-osra.