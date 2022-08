Közlekedés

Angol és orosz nyelvű tesztlapon is vizsgázhatnak a hivatásos gépjárművezetők

Szeptember elsejétől az alap- és továbbképzési Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI) elméleti vizsgákat a járművezetők tolmács igénybevétele nélkül, angol és orosz nyelvű tesztlapokon is teljesíthetik - közölte a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. kedden az MTI-vel.



Tavaly összesen 927 külföldi állampolgár jelentkezett a vizsgaközpont által lebonyolított vizsgákra, számuk 2022 első felében 670 volt. Az elmúlt évek statisztikai adatai alapján elmondható, hogy legnagyobb arányban szerb, ukrán, orosz és török járművezetők vesznek részt ezeken a vizsgaeseményeken tolmács közreműködésével.



Szeptember 1-jén ezt a lehetőséget terjeszti ki a társaság az angol és az orosz nyelvekre. Az idegen nyelvű tesztek várhatóan 2023. január 1-jétől számítógépes elméleti vizsga keretében is kitölthetők lesznek.



Az angol és orosz nyelvű tesztlapokhoz tartozó vizsgafelkészítő anyagok szeptember elejétől lesznek elérhetők. A vizsgázók ezeket a képző szerveken keresztül szerezhetik be.



Az intézkedés az együttműködő felek reményei szerint hozzájárul a hazai gépjárművezető hiány leküzdéséhez.