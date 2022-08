Közlekedés

A nemzetközi forgalom is igénybe veheti az ásotthalmi határátkelőt a hétvégén

A határátlépés gyorsítása érdekében a nemzetközi forgalom is igénybe veheti az ásotthalmi közúti határátkelőhelyet péntektől vasárnapig - közölte a rendőrség pénteken a honlapján.



A határátkelőt így a magyar, szerb, uniós, svájci és az Európai Gazdasági Térség tagországainak személygépkocsival érkező állampolgárai mellett harmadik országok polgárai is használhatják. Az ásotthalmi átkelő augusztus végéig pénteken, szombaton és vasárnap 7 és 22 óra között működik.



A nemzetközi tranzitforgalom, a szerb-magyar határ Csongrád-Csanád megyei szakaszán továbbra is a röszkei autópálya-határátkelőhelyen keresztül zajlik.



Az utazók a határátkelőhelyek nyitvatartásáról és az ott várható várakozási időkről bővebben a rendőrség határinfó oldalán (www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo), illetve a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobil applikáció segítségével tájékozódhatnak.