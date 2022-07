Közlekedés

TIM: egy napig sem lesz kamionstop a hétvégén

A felforrósodott vezetőfülkében a várakozás árthat a hivatásos sofőrök egészségének, a továbbindulás után jelentősen leronthatná koncentrációs képességüket. 2022.07.22 16:03 MTI

Az országos tisztifőorvos három nappal meghosszabbította a korábban szombat éjfélig elrendelt hőségriasztást, a nehéz tehergépjárművek forgalomkorlátozásának felfüggesztése ezzel automatikusan kiterjed vasárnapra is, vagyis a kamionok egész hétvégén szabadon közlekedhetnek a belföldi utakon - közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) pénteken az MTI-vel.



A hétvégi forgalomkorlátozás az általános szabályok szerint júliusban és augusztusban minden szombaton 15 órától vasárnap 22 óráig tart. A közlekedésért felelős miniszter a környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele mellett, indokolt esetben átmenetileg felfüggesztheti a kamionstopot. Az aktuális intézkedés a hőségriasztás eredeti véghatáridejéhez igazodva szombat éjfélig szólt, de a feloldás automatikus életbe léptetését irányozta elő arra az esetre, ha a hőségriasztást újabb napokra hosszabbítják meg.



A felforrósodott vezetőfülkében a várakozás árthat a hivatásos sofőrök egészségének, a továbbindulás után jelentősen leronthatná koncentrációs képességüket. A korlátozás felfüggesztését a szállított áruk minőségének megőrzése, a termékek mielőbbi célba juttatása is indokolja. A lépésnek köszönhetően akár a kevésbé forgalmas szombat esti, éjszakai órákban is hazatérhetnek a magyar járművezetők, áthaladhat az országon a tranzitforgalom - olvasható a TIM közösségi oldalán is közzétett tájékoztatásban.