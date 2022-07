Közlekedés

Visszatérnek a retró vonatok a hétvégén a Balaton partjára

Július 16-án és 17-én a korábbi évek sikere után, visszatérnek a retró vonatok a Balaton partjára - közölte a MÁV pénteken az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint elsősorban a hazai gyártású vontatójárművekre fókuszálnak, eddig nem látott típusok is megjelennek majd.



Kiemelték, egyebek közt forgalomba áll a legendás 424-es gőzmozdony, egy különleges nyolcvanas évek elejére jellemző összeállítású Tekergő expresszvonat élén, amelyben közlekedő nosztalgia étkezőkocsiban az Utasellátó különleges retró kínálatát ismét kipróbálhatják az utasok.



Visszatérnek a népszerű Púpos mozdonyok is, amelyek közül egyszerre három is dolgozik majd menetrendszerinti vonat élén.