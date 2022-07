Közlekedés

MÁV: Magyarországon egyedülálló vasútépítő nagygép dolgozik Vecsésnél

Fotó: MÁV

Munkába állt a MÁV FKG új vasútépítő nagygépe a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonalon felújítás alatt lévő Vecsés térségében - közölte a vasúttársaság szerdán az MTI-vel.



Az MÁV leányvállalata, a MÁV FKG június 17. és július 10. között végez felújítás Vecsés állomás és térségében.



A közleményben felidézik, hogy a MÁV leányvállalata 25,2 millió euró összegben rendelt négy új vasútépítő nagygépet 2020-ban közbeszerzésen nyertes két vállalattól, ezek közül az első, az RM 85-750 típusú ágyazatrostálógép most állt munkába.



A Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal a főváros agglomerációjának legnagyobb forgalmú pályája, naponta több mint 200 személyszállító és 50 tehervonat közlekedik. Ezt a szakaszt évente több mint 3,5 millióan, a távolsági közlekedéssel együtt pedig mintegy 11 millióan veszik igénybe.



A vonal felújítása 2020-ban kezdődött a Nyugati pályaudvar és a Városligeti elágazás között, a vasúttársaság mintegy 4 milliárd forintot csoportosított át saját forrásból a szakasz felújítására. Majd 2021-ben 20 milliárd forintos kormányzati támogatással a Vecsés-Üllő és az Üllő-Monor szakasz felújítása valósult meg - közölte a MÁV.



A közleményben Pafféri Zoltán, a MÁV elnök-vezérigazgatója a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal felújítása kapcsán kiemelte, a folyamatban lévő munka az elmúlt években megkezdett felújítás folytatása. Célja, hogy ezen a szakaszon is megbízhatóbbá és stabilabbá váljon a közlekedés, csökkenjen a meghibásodások száma.



A vasúttársaság több mint 7000 kilométeres vágányhálózattal rendelkezik, ennek folyamatos karbantartása elengedhetetlen. Az új munkagépek beszerzésével lehetőség nyílik önköltségen, cégcsoporton belül jelentős kapacitásnövelésre, mindezt jelentős költségmegtakarítás mellett - tette hozzá Pafféri Zoltán.



Szűcs Lajos, Pest megye 7-es számú választókerületének országgyűlési képviselője a közleményben úgy fogalmazott, az agglomerációban élő emberek legfontosabb eszköze kell hogy legyen a kötöttpályás közeledés. Éppen ezért minden olyan beruházás, minden olyan gép, ami ennek elérését támogatja, az itt élők biztonságosabb és gyorsabb közlekedését segíti - hangsúlyozta Szűcs Lajos.



A MÁV közölte, az új, Magyarországon egyedülálló nagyteljesítményű ágyazatrostáló gép fontos szerepet tölt be a megfelelő vasúti ágyazat minőségének kialakításában, rostálás során a vasúti ágyazatból eltávolítják az elaprózódott, szennyezett, eliszapolódott ágyazati elemeket. Ez a technológia az ágyazat tisztítását, állékonyságát és vízelvezető képességét állítja vissza, így stabilizálja a vasúti pálya alapját, rendszeres rostálással a nagyobb pályafelújítások jelentős része megelőzhető.