Fűnyíróba tankolt a férfi

Nehéz eldönteni, hogy az ember sírjon vagy nevessen ezen az OMV-kúton készült fotón

Mivel jó ideje már kannába is csak piaci áron lehet tankolni Magyarországon, így azok is kénytelenek kifizetni a 800-900 forintos literenkénti árat, akik csak a fűnyíróba vinnének egy kis üzemanyagot. Valaki viszont úgy oldotta meg a helyzetet, hogy nemes egyszerűséggel betolta a fűnyíróját a kútra.



Az esetre a vezess.hu hívta fel a figyelmet, amely fotót is közölt a nem mindennapi helyzetről.

A vezess.hu olvasói felvétele