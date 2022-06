Közlekedés

Évente 460 millió négyzetméternyi területen végez kaszálást a Magyar Közút

A munkákat 1884 munkagéppel és kézi eszközzel végzik, a biztonságos közlekedés és az esztétikus környezet fenntartása érdekében. 2022.06.07 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a kezelésében lévő országos közúthálózat mentén évente összesen 460 millió négyzetméternyi területen végez kaszálási munkákat, ez 64 ezer focipályának vagy 1 millió kiskertnek felel meg - közölte a társaság kedden az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint a munkákat 1884 munkagéppel és kézi eszközzel végzik, a biztonságos közlekedés és az esztétikus környezet fenntartása érdekében.



Tavaly 430 ezer munkaórát fordított a Magyar Közút gépi és kézi kaszálásra. A kaszálási munkákat alapvetően csak mozgó terelés mellett lehet végezni, ezért a társaság nagyrészt a forgalommentesebb éjszakai és hajnali órákban látja el ezeket a feladatokat, de a munka volumene megköveteli a nappali munkavégzést is. Erre a gyorsforgalmi utakon minden esetben előjelző autókkal, digitális jelzőképekkel hívják fel jó előre a közlekedők figyelmét. A fő- és mellékutakon a szükséges helyeken szintén gondoskodnak a megfelelő előjelzésekről, és a munkagépeken is számos eszközzel igyekeznek figyelmeztetni a közlekedőket.



A Magyar Közút arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel vezessenek valamennyi, a kezelésükbe tartozó útszakaszon.



Tavaly csak kaszálási munkákra több mint 8 milliárd forintot fordított a társaság. A munkákat az előírások szerint az adott út forgalomnagysága és a növényzet növekedése függvényében, a vegetációs időszakban végzik. A kaszáláson túl a Magyar Közút végzi a kórokozók elleni védekezést és a gyomirtást is, továbbá havi rendszerességgel az elmúlt években a közutak mentén telepített növények öntözését is áprilistól szeptemberig.



A növényzet gondozásával párhuzamosan továbbra is zajlanak az útfelújítási és burkolatjavítási munkák, amelyek szintén forgalomkorlátozással járnak.



Az utakon dolgozók és a közlekedők biztonsága érdekében is ajánlott még indulás előtt tájékozódni a korlátozásokhoz, a munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használni az optimális útvonal megtervezéséhez - jelezte közleményében a társaság.