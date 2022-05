Baleset

Több mint 110-zel csapódott egy Tesla a kongresszusi központba - videó

A frissen közzétett biztonsági felvételeken látható, ahogy egy Tesla az ohiói Columbus-ban található Greater Columbus Convention Centerbe csapódik, 250 000 és 350 000 dollár közötti kárt okozva. 2022.05.14 15:33 ma.hu

A biztonsági kamerák rögzítették azt a pillanatot, amikor egy Tesla Model 3 átugrott egy járdaszegélyen és átrepült egy lépcsőházon, mielőtt május 4-én az ohiói Columbus-i kongresszusi központba csapódott.



A hatóságok által a héten közzétett felvételeken a baleset több szögből is látható. Így az is, ahogy az autó, amely egy taxitársasághoz tartozott, nekicsapódik a járdaszegélynek, majd átgázol egy beton-virágládán, és átrepül az épület üvegajtói előtti térkő felett.



Egy belső felvételen látható, ahogy a jármű egy tartóoszlopnak ütközött, majd megpördült, mielőtt a csarnokban megállt. Az épületben senki sem sérült meg, de a videón több ember is látható, amint kijönnek egy szobából, hogy megnézzék, mi történt.



A sofőrt stabil állapotban szállították kórházba, és azt mondta a rendőrségnek, hogy elvesztette az uralmát a fék felett - jelentette a WBNS. A Model 3 az NHTSA és az IIHS által is a legmagasabb törésteszt-besorolást kapta.



A szemtanúk szerint az autó éppenséggel felgyorsult egy sárgára váltó lámpánál a háztömb végén, hogy még átérjen rajta.



A Tesla robotpilóta vagy a teljes önvezető funkciók használatáról nem esett szó, és az NTSB a baleset áttekintése után úgy döntött, hogy nem indít hivatalos vizsgálatot a technológiák érintettségének vizsgálatára.