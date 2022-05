Közlekedés

BKK: a közúti közlekedés is változik az M3-as metró felújításának utolsó szakaszában

Az autósokat is érinti az M3-as metróvonal rekonstrukciójának utolsó szakasza, forgalmi változásokra kell számítaniuk a Göncz Árpád városközpontnál és a Kálvin térnél is, valamint hosszabb menetidővel kell számolniuk az északi városrészek felől a belvárost a Váci úton megközelítőknek - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel szerdán.



Szombattól hétköznap napközben a metrószerelvények Kőbánya-Kispesttől a Kálvin térig, illetve Újpest-központtól a Göncz Árpád városközpontig járnak. Hétköznap esténként és a hétvégi napokon csak Újpest-Központ és a Göncz Árpád városközpont között jár a metró, a Göncz Árpád városközpont és Kőbánya-Kispest között az M3-as pótlóbusszal lehet utazni.



A metrópótló buszok számára új buszsávokat jelöltek a Váci úton a Lehel tér és a Göncz Árpád városközpont között, ezért ezen a szakaszon az autók kevesebb sávon közlekedhetnek. A BKK jelzése szerint itt torlódásra, hosszabb menetidőre kell számítani.



A Dózsa György út és a Váci út csomópontjában építési munkák miatt továbbra is irányonként két forgalmi sávban lehet haladni, azonban a szélső sávokban a metrópótló buszoknak lesz elsőbbségük. A BKK arra kéri az autóval vagy motorral közlekedőket, hogy segítsék a pótlóbuszok akadálytalan haladását.



A Göncz Árpád városközpontnál a belváros irányába tartó metrópótló buszok két buszsávon haladhatnak át a kereszteződésen, ezért a Váci útról észak felől nem lehet majd balra kanyarodni a Róbert Károly körútra. Dél felől továbbra is lehet a Váci útról az Árpád híd felé fordulni. A buszok a Váci úton, a Petneházy utcánál fordulnak meg, ezért ott sebességkorlátozásra, valamint jelzőlámpás forgalomirányításra kell számítani.



A metrópótló buszok a Kálvin térnél a Szentkirályi utcán keresztül fordulnak vissza, ezért a Szentkirályi utca Baross utca és Üllői út közötti szakaszán kétirányú forgalmi rend lép életbe, valamint az érintett részen nem lehet majd parkolni. Az utcának ezen a szakaszán közúti forgalom változatlanul haladhat a Baross utca felé, az ellenkező irányba viszont kizárólag a pótlóbuszok közlekedhetnek.



A BKK mind a közösségi közlekedést, mind az egyéni közlekedést használóktól kéri, hogy az következő hetekben ne megszokás szerint közlekedjenek a fővárosban, mert számos változásra kell készülni a metrópótlás újabb üteme miatt.