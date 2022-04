Közlekedés

BKK: május 1-jén az ünnepnapi menetrend szerint járnak a fővárosi közösségi közlekedés járatai

Május 1-jén az ünnepnapi menetrend szerint közlekednek a Budapesti Közkedési Központ (BKK) járatai, a 3-as metró pedig Kőbánya-Kispest és a Nagyvárad tér, illetve a Lehel tér és Újpest-központ között jár, a Nagyvárad tér és a Lehel tér között metrópótló busszal lehet utazni - közölte a társaság pénteken az MTI-vel.



A BKK közleménye szerint a jó idő beköszöntével több, kiemelt szabadidős helyszíneket érintő járat is sűrűbben közlekedik e hét végétől.



Szombattól a Normafához közlekedő 21A autóbusz hétvégén a kora esti órákban is gyakrabban indul. A 212-es busz hétvégén hosszabb ideig, este hét óráig jár a Normafához. A Margitszigetet érintő 26-os busz hétköznap délután sűrűbben jár, emellett hétvégén szintén gyakrabban indul, valamint csuklós buszok közlekednek a vonalon.



Közölték, újra jár a 226-os autóbusz a Nyugati pályaudvar és az Óbudai-sziget között a Margitszigeten keresztül. A járat csak hétvégén, 30 percenként közlekedik.



Hétvégén a Városligetben megrendezett programokhoz kapcsolódva a 72M trolibusz vonalán részben nagyobb, csuklós járművek közlekednek, az 1-es metró mellett trolibusszal is megközelíthető a Városliget.



A BKK emlékeztetett arra is, hogy szombattól ismét közlekedik a fogaskerekű.