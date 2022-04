Közlekedés

ITM: mintegy kétmillió forint bírságot szabott ki közúti ellenőrzésen a közlekedési hatóság

Több mint másfélezer megállítottból 141 személy- és áruszállító járművet ért szabályszegésen április eleji országos akciójában a közlekedési hatóság. 2022.04.14 12:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mintegy kétmillió forint bírságot szabott ki közúti ellenőrzésen a közlekedési hatóság - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) csütörtökön az MTI-vel.



Azt írták, hogy az április eleji országos akcióban a több mint másfélezer megállítottból 141 személy- és áruszállító járművet ért szabályszegésen április eleji országos akciójában a közlekedési hatóság.



Kilenc teherautó műszaki hiányosságok, közlekedésbiztonsági kockázatok miatt nem folytathatta útját, négynek a forgalmi engedélyét is érvénytelenítették - tették hozzá.



A kormányhivatalok szakemberei a járművezető, a rakomány és a gépjármű alkalmasságát igazoló dokumentumokat vizsgálták április 5-7. között; az ECR (Euro Controle Route) nemzetközi akció részeként ellenőrizték a jármű és rakománya súlyát, utóbbi rögzítésének megfelelőségét is - jelezték a közleményben.



A tárca közlése szerint a leggyakrabban, hatvankétszer a vezetési és pihenőidők betartásával, adminisztrációjával kapcsolatos szabályszegéseken érték a teherautó- és buszvezetőket.



Hasonló nagyságrendben fordultak elő műszaki-közlekedésbiztonsági hiányosságok is - fűzték hozzá, azzal együtt, hogy a külföldi honosságú járműveket nagyobb arányban marasztalták el, mint a hazaiakat.



A leginkább kirívó esetben egy Vas megyében feltartóztatott teherautó pótkocsijának alváza az erős rozsdásodás miatt mindkét oldalon deformálódott, megrepedezett, helyenként el is tört. A járművet balesetveszélyessége miatt azonnal kitiltották a forgalomból - áll az ITM közleményében.