Közlekedés

Ferdepályás liftek lesznek a 3-as metró belvárosi állomásain

A 3-as metró Kálvin tér, Corvin-negyed és Semmelweis Klinikák állomásain májusban nyílnak meg a ferdepályás felvonók - közölte a BKV Zrt. csütörtökön az MTI-vel.



A közlemény szerint a belvárosi mélyvezetésű állomások akadálymentesítése jelentette a metrófelújítás legnagyobb kihívását. A ferdepályás felvonók hat állomáson biztosítják majd az egyenlő esélyű hozzáférést - fűzték hozzá.



A magyarepitok.hu 2021 decemberében írt arról, hogy a másik három állomás a Ferenciek tere, az Arany János utca és a Nyugati pályaudvar megálló lesz.



A BKV Zrt. a közleményében azt írta: ferdepályás felvonót Magyarországon elsőként a 3-as metró utasai használhatnak majd.



Kurucz Zoltán, a ferdepályás liftek tervezője a BKV Zrt. videójában elmondta: mivel az érintett szakaszokon a metróvonal az autóút alatt halad, ezért ezeken az állomásokon függőleges felvonókat nem lehetett beépíteni. Azok helyett ferdepályás lifteket kellett kivitelezni, amelyek a mozgólépcső lejtaknában haladnak, közvetlenül a mozgólépcső mellett.



Arról is beszélt: a liftbe egyszerre nyolc ember, vagy egy kerekesszékes és kísérője fér el. A felvonó a mozgólépcsővel azonos sebességgel mozog majd.



Tájékoztatása szerint a ferdepályás lift működése "szinte 100 százalékban megegyezik" a budavári siklóéval.



Hozzátette: ferdepályás felvonók metróban csak Stockholmban és New Yorkban vannak. A budapesti építésben svéd, görög és francia szakemberek is részt vesznek.