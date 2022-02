Közlekedés

A MÁV-Start 54 új típusú jegyautomatát helyezett üzembe

A MÁV-Start 54 új típusú jegyautomatát helyezett üzembe, így már 100 berendezésnél lehet az eddiginél kényelmesebben és gyorsabban vasúti jegyet és bérletet vásárolni - közölte a vasúttársaság szerdán az MTI-vel.



A berendezésekből 24-et a Budapest-Esztergom, 27-et a Budapest-Vác-Szob, 3-at pedig a Budapest-Veresegyház-Vác vonalra helyeztek ki.



A jegyautomaták telepítése a következő hetekben is folytatódik. Még ebben a hónapban 8-at helyeznek ki a Székesfehérvár és Gyékényes, 10-et pedig a Székesfehérvár és Tapolca közötti szakaszra, a Budapest-Veresegyház-Vác vonalra pedig további 12-t. Székesfehérváron 6, Szolnokon 7, Szegeden 3 készüléket adnak át, és 1-1 jut Siófokra, Dunaújvárosba, Zircre, Felsőpakonyba, Hárosra.



Nyáron már 375 új berendezés üzemelhet országszerte, ebből 100 bankkártyás fizetést fogad, a többi készpénzt is - írták.



A rongálásbiztos, időjárásálló berendezések telepítése tavaly novemberben kezdődött. A múlt év végéig a Budapest-Székesfehérvár vonalra 24, a budapesti Nyugati pályaudvarra 22, Erdőkertesre pedig 1 új automata került. A korábban kihelyezett 170 készülékbe új jegyértékesítő szoftvert tettek.



A MÁV-Start azt várja a korszerűsítéstől, hogy megszűnjenek a sorok az állomásokon. A közlemény szerint az új automatákat olcsóbb üzemeltetni, és a vasúti szolgáltatás szempontjából is jobb, ha az utasok a felszállás előtt meg tudják váltani a jegyüket.



Tavaly a jegyek 12,5 százalékát már automatából, 29,3 százalékát online vették meg az utasok - tették hozzá.