BKK: már az időalapú jegyek előtt bevezetik a digitális vonaljegyet is

2022.01.27 04:30 MTI

Márciustól jönnek az időalapú jegyek a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatain, de még ezelőtt a jól ismert, hagyományos vonaljegy is elérhetővé válik digitális formában.



A BKK az MTI-hez eljuttatott közleményében jelezte: Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén döntést hozott, tavasztól már 30 és 90 perces időalapú jegyekkel is lehet utazni a BKK járatain.



Ezeket a digitális termékeket a nevükkel ellentétben - a használati feltételek miatt - valójában akár 60 és 120 percig is lehet majd használni - jelezte a központ.



Kifejtették, hogy az időalapú jegyekkel minden - érvényességi időn belül - elkezdett utazást be lehet fejezni, még akkor is, ha tovább tart, mint 30 vagy 90 perc. Tehát a 30 perces jeggyel 29 perc 59 másodpercig, a 90 perces jeggyel pedig 89 perc 59 másodpercig fel lehet szállni egy újabb BKK-járatra, és azzal el lehet utazni Budapest határán belül bármeddig - fejtették ki.



A hagyományos vonaljegy 350, a 30 perces 530, míg a 90 perces időalapú jegy 750 forintba kerül.