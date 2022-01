Közlekedés

Útdíjfizetési szolgáltató: 1,3 milliárd forint megtakarítást eredményeztek a pótdíjfizetési könnyítések tavaly

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) adatai szerint minimum 1,3 milliárd forint megtakarítást eredményeztek a tavaly év elején bevezetett pótdíjfizetési könnyítések, ennek legnagyobb része a közlekedők zsebében maradt, de a szolgáltató is tudott spórolni.



A NÚSZ keddi közleményében felidézte: az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) rendelete lehetővé tette, hogy jogosulatlan úthasználat esetén az érintett jármű üzembentartója egy éves országos e-matrica megvásárlásával rendezze a jogosulatlan úthasználat időpontja és a matrica megvétele között keletkezett, akár az összes tárgyéven belüli pótdíjas esetét. Ennek kérelmezésére a pótdíjfizetési felszólítás kézbesítésétől számítva 75 nap áll rendelkezésre.



A másik lehetőség a pótdíjamnesztia: a jogosulatlan úthasználatok halmozódása esetén az üzembentartó a kérelme benyújtásától számítva 180 napra visszamenőleg kérheti, hogy kedvezményes pótdíjat fizethessen. Ennek összege hat darab alap pótdíj összegének felel meg.



Szintén a tavalyi év elejétől változtak a pótdíjmaximalizálás szabályai is, ezt a könnyítést 2021-től a korábbi három helyett már két pótdíjas esethez kapcsolódóan is lehet kérni.



A pótdíjfizetési könnyítési lehetőségek valamelyikével 2021-ben csaknem 26 ezer ügyfél élt - közölte a NÚSZ.



Bartal Tamás, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató vezérigazgatója a közleményben kifejtette, hogy a legnépszerűbb az utólagos éves országos autópályamatrica-vásárlás volt. Az esetek legnagyobb részében ezt választották az érvényes e-matrica nélkül utazók, akik mintegy 56 ezer pótdíjas esetet rendeztek ezzel a megoldással, és így mintegy 866 millió forint összegű pótdíj fizetése alól mentesültek.



Pótdíjmaximalizálást több mint 42 ezer pótdíjas esethez kapcsolódóan kértek az ügyfelek, akiknek így minimum 352 millió forintnyi összegű pótdíjat nem kellett befizetniük.



A pótdíjamnesztia lehetőségével 789 alkalommal éltek a közlekedők, nagyjából fele részben cégek, fele részben magánszemélyek. A kedvezménynek köszönhetően az érintetteknek összesen 30 millió forintnyi pótdíjat nem kellett kifizetniük.



Bartal Tamás jelezte azt is, hogy a pótdíjfizetési könnyítések eredményeképpen a NÚSZ Zrt. is megtakarított mintegy 50 millió forintot, ami a pótdíjfizetési felszólítások postázásának költsége lett volna.



A vezérigazgató hangsúlyozta: az államnak, illetve a NÚSZ Zrt.-nek nem a büntetés a célja, hanem a jogkövető magatartás erősítése, elősegítése.