Közlekedés

Január 1-éig minden nap nyitva tartanak a BKK ügyfélközpontjai és pénztárai

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) ügyfélközpontjai és pénztárai december 24-től január 1-ig ünnepnapokon és hétvégén is nyitva tartanak, azonban december 24. és 26. között, valamint december 31-én és január 1-jén rövidített nyitvatartással várják a vásárlókat - tájékoztatta a társaság szerdán az MTI-vel.



A BKK felhívta a figyelmet, hogy az új év első napjaiban várhatóan a megszokottnál többen akarják majd megvásárolni bérletüket, ezért megnőhet a sorállás ideje az értékesítési pontokon. Célszerű a vásárlást decemberre időzíteni, hiszen már most is kaphatók a 2022-re szóló éves, havi- és egyéb bérletek - közölték.



Az ünnepnapok eltérő nyitvatartása megismerhető a bkk.hu/pontkereso/ címen, ahol akár helyszínre, akár aktuális elérhetőségre rákeresve megtalálható a legközelebbi ügyfélközpont vagy pénztár.



Kitértek arra is, hoy Budapesten és az agglomerációban több száz BKK-automata működik, amelyek a nap 24 órájában rendelkezésre állnak, a Mobiljegy alkalmazással pedig akár otthonról is elérhető számos bérlettípus. Ez az értékesítési csatorna a nap 24 órájában folyamatosan hozzáférhető, segítségével a havi és az éves bérletek egyaránt megvásárolhatók - írták.