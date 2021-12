Közlekedés

BKK: csak az első ajtón lehet felszállni hétvégenként két újabb járatra

A 83-as trolibuszon és a 109-es autóbuszon is csak az első ajtónál lehet felszállni szombattól hétvégenként - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-vel.



Munkanapokon továbbra is lehet minden ajtót használni felszállásra a két járaton - emelte ki a vállalat.



Hozzátették: az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az első ajtós felszállási rendnek köszönhetően jelentősen javulhat az utasok biztonságérzete, illetve így jóval könnyebb a jogosulatlanul utazók kiszűrése is, hiszen a járművezetők már az utazás megkezdése előtt ellenőrizni tudják a jegyeket és a bérleteket.



Akinek szüksége van rá, a járművön is meg tudja vásárolni a jegyét - jelezte a BKK.