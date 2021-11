Közlekedés

Vezetéstámogató rendszert tesztel a BKV

Vezetéstámogató rendszert tesztel a BKV a közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében - közölte a társaság szerdán az MTI-vel.



A BKV közleménye szerint a Siemens Mobility jelenlegi, villamosokra specializált vezetéstámogató rendszere, az STA (Siemens Tram Assistant) a járművezető munkáját segíti azzal, hogy felismeri a kockázatos forgalmi szituációkat, ezekről pedig figyelmeztetést is ad.



A technológia "mérsékelheti az emberi tényezőkből fakadó események számát és mértékét", ezzel együtt pedig jelentősen hozzájárulhat a közlekedés biztonságosabbá válásához - írták.



Közölték, a jelenleg is zajló, úgynevezett néma üzemmódú, vagyis a hang-és fényjelzést nélkülöző tesztelést az egyik utasforgalomban közlekedő Combino-villamoson végzik, az elsődleges cél az adat- és tapasztalatgyűjtés, valamint ezek kiértékelése után a rendszer finomhangolása.



Az STA-rendszer jellegzetességét az adja, hogy a járműre telepített szenzorok a villamos haladási irányát, valamint a forgalmi közeget vizsgálják. Ráadásul a rendszer nemcsak felismeri a forgalom résztvevőit, a gyalogosokat, illetve a többi járművet, hanem azok mozgását összeveti a villamos sebességével és irányával.



A Siemens Mobility innovációja nemcsak a villamosvezetők tevékenységét könnyíti meg, hanem olyan technológia alkalmazását teheti lehetővé, amely az utasok és a főváros közlekedésbiztonsági szintjét is javítja - írták.



Az alkalmazott rendszert a Hungária kocsiszínben mutatták be.