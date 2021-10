Október 23.

BKK: több helyszínen is forgalmi változások várhatók az ünnepi megemlékezések és rendezvények miatt

Több helyszínen is forgalmi változások várhatók már péntektől Budapesten az ünnepi megemlékezések és rendezvények miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel.



Az 1956. október 23-i forradalom évfordulóján, valamint az azt megelőző napon több fővárosi helyszínen rendeznek megemlékezéseket. Péntek délután a Műegyetem rakpartról fáklyás felvonulás indul a Bem József térre, szombat reggel a Kossuth Lajos téren tartanak megemlékezést, emellett több helyszínen is vonulásos rendezvények, illetve demonstrációk lesznek a belvárosban.



Az események miatt jelentős korlátozásokra és lezárásokra kell számítani: a Bajcsy-Zsilinszky úton már pénteken 12 órától, majd szombaton a Kiskörút-Deák Ferenc tér-Bajcsy-Zsilinszky út és az Erzsébet híd-Kossuth Lajos utca-Rákóczi út tengelyeken, valamint az Andrássy úton, ezért az autóval közlekedőknek javasolt a belvárost elkerülniük.



A korlátozások miatt változik a közösségi közlekedési járatok forgalmi rendje is. Október 23-án a BKK a sűrűbben közlekedő M1-es, M2-es és M4-es metrókat, valamint a szintén gyakrabban induló 2-es, 4-es és 6-os villamosokat ajánlja a fővárosban közlekedőknek.



Pénteken 9 órától a Lehel tér felé közlekedő M3-as metrópótlóra a Deák Ferenc téren a Király utcánál, a 9-es busz megállójában lehet felszállni.



A Szent Gellért tér és a rakpart lezárásának idején, várhatóan 16 és 17 óra között az 56-os villamos a Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között az Alkotás utcán és a Villányi úton, a 61-es villamos vonalán és megállóhelyeit érintve közlekedik.



A 19-es és a 41-es villamosok két szakaszon közlekednek. A 47-es és a 49-es villamosok csak a budai oldalon járnak, a 7-es és a 133E buszok a Szabadság hídon és a Kiskörúton közlekednek.



A 11-es és a 111-es buszok módosított útvonalon, a Batthyány tér helyett a Széll Kálmán térre közlekednek, míg a 39-es busz rövidített útvonalon, a Batthyány tér helyett csak a Fazekas utcáig jár.



Szombaton a Kossuth Lajos téri ünnepélyes zászlófelvonás ideje alatt, várhatóan 8 és 9:30 között a 2-es és a 2M villamosok rövidített útvonalon, a Jászai Mari tér helyett csak a Kossuth Lajos tér megállóig közlekednek.



A Bajcsy-Zsilinszky út és a Kiskörút lezárásával összefüggésben szombat hajnaltól 13:30-ig, illetve 18 órától késő estig az M3-as metrópótló, a 9-es busz és a 72M trolibusz két szakaszon, az északi végállomások és a Szent István-bazilika, valamint a déli végállomások és Deák Ferenc tér között közlekedik.



Az M3-as metrópótló és a 9-es busz 13:30 és 18 óra között várhatóan két szakaszon, a déli végállomások és a Kálvin tér, valamint az északi végállomások és az Arany János utca között jár.



A 47-es és 49-es villamosok 13 és 18 óra között csak a budai oldalon közlekednek, és déltől 18 óráig a kisföldalatti sem áll meg a Bajcsy-Zsilinszky úti megállóban.

A Kossuth Lajos utca és a Rákóczi út egy szakaszának szombat délutáni várható lezárása miatt az 5-ös, a 7-es, a 8E, a 110-es, a 112-es és a 133E buszok két szakaszon, a pesti végállomások és a Blaha Lujza tér, valamint a budai végállomások és a Március 15. tér között járnak.



Az Oktogon és a Széll Kálmán tér közötti vonulásos rendezvény miatt várhatóan 13:30 és 14:15 között megállítják a forgalmat a Margit híd budai hídfőjénél, ezért a 4-es és a 6-os villamosok ebben az időszakban csak a Jászai Mari tér és dél-budai végállomások között járnak.



A Műegyetem rakpart és a Bajcsy-Zsilinszky út közötti vonulásos rendezvény miatt, várhatóan 13:30 és 15:30 között a 83-as trolibusz a Fővám tér érintése nélkül a Kálvin térig jár, a 15-ös és a 115-ös buszok pedig rövidített útvonalon, az északi végállomások és a Ferenciek tere között közlekednek.



A további közlekedési változásokról és lezárásokról a BKK folyamatosan tájékoztatást ad.