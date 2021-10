Közlekedés

BKK: további járatokra terjesztik ki az elsőajtós felszállást

Október 9-től hétvégenként már a 31-es, a 123-as és a 123A buszokra is csak az első ajtónál lehet felszállni - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-t.



A közlemény szerint az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy az elsőajtós felszállási rendnek köszönhetően jelentősen javulhat az utasok biztonságérzete, és jóval könnyebb kiszűrni a jogosulatlanul utazókat is, hiszen a járművezetők már az utazás megkezdése előtt ellenőrizhetik a jegyeket és a bérleteket.



A BKK az ősz folyamán folytatja az elsőajtós felszállási rend kiterjesztését. A rendszer továbbra sem minden vonalon és nem minden időszakban lesz érvényes, a legforgalmasabb vonalszakaszokon a hétköznapi csúcsidőszakban egészen biztosan nem vezetik be - tudatták.



Az elsőajtós felszállási rendről és az érintett fővárosi vonalakról bővebb tájékoztatás a BKK honlapján (www.bkk.hu) olvasható.