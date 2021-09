Közlekedés

BKK: változik a jegyek és a bérletek kinézete

Forrás: BKK

A jelenlegitől kismértékben eltérő külsejű jegyeket és bérleteket hoznak forgalomba, az új hőpapír több elemet is tartalmaz, ami biztonságosabbá teszi a használatát - tájékoztatta a társaság hétfőn az MTI-t.



A BKK közleménye szerint az utazók már szeptemberben találkozhatnak az újfajta jegyekkel és bérletekkel.



Az átállás folyamatos lesz, ezáltal párhuzamosan - várhatóan néhány hónapon keresztül - a régi és az új jegyek és bérletek is forgalomban lesznek - írták.



A BKK felhívta a figyelmet, hogy a korábban vásárolt jegyek és bérletek is felhasználhatók.