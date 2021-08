Környezetvédelem

A Continental újrahasznosítaná a műanyag palackokat a gumiabroncsgyártásban

A Continental akár jövőre megkezdheti a műanyag palackok újrahasznosítását a gumiabroncs-gyártás során, már rendelkezésére áll az ehhez szükséges technológia, amelyet az OTIZ Oriental Industries (Suzhou) Ltd.-vel közösen fejlesztett ki - ismertette a társaság közleményében.



A technológia alkalmazásával a polietilén-tereftalát (PET) palackokból mechanikus eljárással készítenek poliészter fonalat, amelyet a gumiabroncs szövetvázának kialakításánál használnak fel. Ezzel a hagyományos poliészter teljes mértékben kiváltható.



Az eljárás a korábbinál egyszerűbb módon állítja elő a gumiabroncs-gyártásban felhasználható anyagot - írták.



A cég közleményében hangsúlyozza: az újrahasznosított poliészter fonal a körforgásos gazdasághoz vezető újítás, amely a vizsgálatok és a teszteredmények alapján ugyanolyan jól teljesít, mint az eddig használt nyersanyagok. Szakítószilárdsága, szívóssága miatt különösen hasznosak a gumiabroncsgyártás számára - hangsúlyozták.



A PET-et régóta használják autógumi-alapanyagként, mert nagy terhelés és hőmérséklet mellett is tartja az alakját. Egy gumikerék körülbelül 400 grammnyi poliészter fonalat tartalmaz, vagyis több mint 60 palackot lehet felhasználni egy abroncsszett elkészítéséhez - tették hozzá.



A Continental célja, hogy legkésőbb 2050-re 100 százalékban fenntarthatóan előállított anyagokat használjon fel abroncstermékeiben - jelezték a közleményben.



A német Continental a világ egyik vezető gumiabroncs-előállítója, amely a személy- és haszongépjárművek mellett buszok, motorok és kerékpárok számára is gyárt kerekeket. Az Európában gyártott autók harmadára Continental-gumi kerül. A vállalat tavaly csaknem 130 millió autó- és teherautógumit adott el világszerte a honlapján szereplő adatok szerint.



A Continental valamennyi tevékenységével jelen van Magyarországon, a gumiabroncs-kereskedelmi központ Budaörsön működik. A Continental Hungaria Kft. korábbi tájkoztatása szerint a belföldi eladások az idei első fél évben 14,5 százalékkal bővültek 2020 azonos időszakához képest. Tavaly még 5 százalékos visszaesésről számoltak be 2019-hez képest.