Közlekedés

BKK: jövő hétfőn kezdődik a főváros egyik főnyomócsövének cseréje

A rakpart zöldítése mellett a főváros egyik kulcsfontosságú főnyomócsövének cseréje is megvalósulhat a rakparti felújítások során. 2021.08.17 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ennek elvégzése nem tűrt már további halasztást; a munkálatok augusztus 23-án kezdődnek, de ezek miatt nem lesz külön forgalomkorlátozás - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-vel.



A közleményben kifejtették, a rakpartok fejlesztése három lépésben történik meg: elsőként június 7-től a pesti alsó rakpart Kossuth tér és Margit híd közötti részén kezdődtek el a munkák, ahol gyalogos sétányt és fasort alakítanak ki.



Hozzátették, az Idősebb Antall József rakpart Parlament és Margit híd közötti szakaszának átépítésével sétálhatóvá válik a Duna partja. A háromütemesre tervezett munkából azonban mindmáig csak kettő - a Moszkva sétány, valamint a Margit híd és Dráva utca közötti szakasz - valósult meg, a harmadik ütem megvalósítása most indulhatott el.



A forrás központi költségvetés által biztosított részét csak 2021 végéig biztosítja a kormány a fővárosnak, ezért a munkákat idén el kellett kezdeni, és be is kell fejezni - hívták fel a figyelmet.



A BKK szerint a projektnek köszönhetően megszűnnek a kihasználatlan burkolt felületek, amelyek feleslegesen foglalják a Duna melletti értékes közterületeket. A lépcsős partfal megmarad, a Markó utcai rámpa támfala azonban beljebb kerül. A világörökségi védett látkép nem sérül, sőt, az új járdának köszönhetően séta közben gyönyörködhetnek majd a dunai panorámában a fővárosiak. Mindemellett zöldebbé válik a partszakasz, a frissített terveknek köszönhetően 35 talajkapcsolatos fát ültetnek a beruházás során - sorolták.



A megújult idősebb Antall József rakpart ezen szakaszát idén év végén vehetik birtokba a fővárosiak - írták, hozzátéve, hogy jól haladnak a munkák: elkezdődött az új támfalat tartó nyolcméteres cölöpök lefúrása, befejeződött az új, mintegy 540 méter csapadékcsatorna lefektetése. Végéhez közeledik a Dunába vezető lépcsősor felső kiegészítése. Az út új nyomvonala miatt szükséges gázkiváltási munkák rendben véget értek.



Közölték azt is, a pesti alsó rakpart Kossuth tér és Margit híd közötti szakaszán, valamint a Kossuth tér és a Március 15. tér között összesen mintegy háromkilométeres szakaszon épül új ivóvízvezeték.



A munka a tervek kiegészítésével és felülvizsgálatával kezdődik, a kivitelezés majd a víznyomócső-rekonstrukciós munkák után, leghamarabb jövőre kezdődhet meg - fűzték hozzá.



Kitértek arra is, a rakparton közösségi sportolásra szolgáló eszközöket, utcabútorokat, kerékpár- és gyalogos útvonalakat létesítenek.



A pontos forgalomtechnikai kialakításról, így a rakpartok közlekedési rendjéről is később születik döntés. Az első ütem az idősebb Antall József rakpart és a Március 15. tér, a második pedig délre, a Fővám térig valósul meg, ezeknek a tervezési közbeszerzése már folyamatban van - írta a BKK.